Die USS Ronald Reagan ist am 25. Juni in Vietnam eingetroffen und wird dort bis 30. Juni bleiben. Es ist erst das dritte Mal , dass seit dem Ende des Vietnam-Kriegs ein US-Flugzeugträger das Land besucht.

Die USA schicken ein weiteres Signal an China . Diesmal in der Form eines 317 Meter langen und 40 Meter breiten, atombetriebenen Stahlkolosses.

Die USS Ronald Reagan ist Flaggschiff der Carrier Strike Group 5. Begleitet wird sie von den Lenkwaffenkreuzern USS Antietam und USS Robert Smalls . Die Ronald Reagan hat ihren Heimathafen derzeit in Yokosuka, Japan . Damit ist sie der einzige US-Flugzeugträger, der derzeit fix im Ausland stationiert ist. Da das noch dazu im Pazifik ist, hat sie besondere Symbolwirkung. Sie steht für die Einsatzbereitschaft der USA in einer möglichen Auseinandersetzung mit China im indopazifischen Raum – etwa falls China Taiwan angreifen sollte.

Spannungen mit China

Das Timing des Besuchs ist nicht zufällig. In den Monaten zuvor beklagte die Regierung von Vietnam, dass ein chinesisches „Forschungsschiff“, mehrere Schiffe der chinesischen Küstenwache und chinesische Fischerboote in die ausschließliche Wirtschaftszone eingedrungen sind. Nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, hat in diesem Fall nur Vietnam die souveränen Rechte zum Fischen und zur Erforschung in diesem Gebiet. Diese Zonen können sich bis zu 370 Kilometer ab der Küste ins Meer erstrecken.

Erst China, dann Japan, dann die USA

Als Zeichen des guten Willens hat China das Ausbildungsschiff Qi Jiguang am 25. Mai nach Da Nang geschickt – demselben Hafen, indem jetzt die Ronald Reagan liegt.

Dem Besuch der chinesischen Marine folgte einer von Japan. Vor einer Woche machte der Hubschrauberträger JS Izumo Halt in Vietnam, allerdings in der Cam-Ranh-Bucht, etwa 560 Kilometer von Da Nang entfernt. Der Grund dürfte derselbe sein, wie für den derzeitigen US-Besuch: Stärke zeigen gegen China.

