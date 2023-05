G7-Konferenz: Atomarer Flugzeugträger der US Navy ist in Japan

Derzeit findet im japanischen Hiroshima der Gipfel der G7-Staaten statt. Neben Vertreter*innen von Japan, USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien ist dort auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij vor Ort.

Im Umfeld des Gipfels herrschen strenge Sicherheitsvorkehrungen. In diesem Zusammenhang hat die US Navy auch den atomaren Flugzeugträger USS Nimitz (CVN 68) nach Japan geschickt. Am vergangenen Freitag (19. Mai) ist jener nun im Hafen von Sasebo eingelaufen, wie die Navy in einem Statement angab. Ebenfalls in dem Hafen vor Ort ist der Zerstörer USS Wayne E. Meyer (DDG-108). Das berichtet das United States Naval Institute.

Im Vorfeld des Gipfels zeigte auch China Präsenz rund um Japan. So umrundeten chinesische Kriegsschiffe das Land zu Beginn dieser Woche.