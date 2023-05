Weltweit größter Flugzeugträger ist in Oslo: Kritik aus Russland

Der weltgrößte Flugzeugträger USS Gerald R. Ford der US Navy hat Anfang des Monats seinen Heimathafen in Virginia verlassen und ist nun in Oslo angekommen. Am Mittwoch ging das Schiff in Oslofjord vor Anker, berichtet TheDrive.

Der Besuch des neuen nuklear betriebenen Super-Flugzeugträgers soll die militärische Zusammenarbeit zwischen Norwegen und den USA stärken, so das norwegische Militär. In den nächsten Tagen sollen mehrere Übungen stattfinden.