Deutschland entwickelt ein eigenes HiMARS

Gegenüber dem MARS 2 ist das HiMARS schneller (95 km/h statt 65 km/h) und leichter (13,5 Tonnen statt 21 Tonnen). Die gesteigerte Mobilität geht auf Kosten der Kapazität: Statt maximal 12 Raketen kann das HiMARS nur 6 Raketen in seinem Starter führen.

Das System soll auf die „einzigartigen Anforderungen“ des deutschen Militärs zugeschnitten werden und das Know-how von Lockheed Martin in der Raketenartillerie-Erzeugung nutzen. In der Praxis heißt das wohl: Das US-HiMARS wird weitestgehend übernommen und an die Systeme der Bundeswehr angepasst. Ähnlich war es mit dem MARS 2, das in den USA als MLRS und bei der US Army als M270 bekannt ist.