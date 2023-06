Redditor macht funktionierende Anime-QR-Codes mit KI-Bildgenerator

QR-Codes (Quick Response Codes) sind zweidimensionale Strichcodes, die ursprünglich für die Automobilindustrie in Japan entwickelt wurden. Durch ihr Design haben sie die Fähigkeit, eine relativ große Menge an Daten zu speichern, nämlich bis zu 2.500 Zeichen. Meistens wird in den QR-Codes allerdings nur eine Internetadresse gespeichert, die man nach dem Scannen eines solchen Codes öffnen kann.

Stable Diffusion und ControlNet

Wie genau "nhciao" die QR-Codes generieren hat lassen, ist nicht bekannt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass er dafür den Bildergenerator Stable Diffusion sowie die neuronale Netzwerkstruktur ControlNet verwendet hat. Durch ControlNet lassen sich zusätzliche Bedingungen zur Bildgenerierung Stable Diffusion hinzufügen. So wäre es etwa möglich, die Information eines bestimmten QR-Codes zu erhalten, während darum herum ein Bild generiert wird.