4Chan-Troll verhaftet: Wollte Sheriff "in Minecraft" erschießen

20.03.2023

Morddrohung in Posting wurde durch den Zusatz "in Minecraft" nicht entschärft. 4chan-Nutzer nun in Haft.

So kann man sich irren, wenn man sich beim hetzerischen Posten auf dem Online-Forum 4chan in Sicherheit wiegt. Nachdem er eine Morddrohung gegen einen Sheriff der Gemeinde Volusia County im US-Bundesstaat Florida veröffentlicht hat, wurde ein Mann nun verhaftet. Schützt nicht vor Ungemach Wie Kotaku berichtet, schrieb der Täter "Schießt Chitwood einfach in den Kopf und tötet ihn". Eine Zeile darunter fügte er noch "in Minecraft" hinzu. Dadurch wollte er seine vorhergehende Aussage wohl aus Vorsicht vor rechtlichen Folgen als fiktive, nicht reale Tat darstellen. Eine derartige Verwendung der Phrase "in Minecraft" ist bei 4chan eine seit Jahren bekannte Praxis - sie schützt aber nicht vor realen Konsequenzen.

Zielscheibe von Rechtsradikalen Der 4chan-Poster wurde im Haus seiner Mutter in New Jersey aufgespürt und verhaftet. "Was für eine Schande. Ein 4chan-Troll muss aus seinem Zimmer raus", schrieb Mike Chitwood daraufhin süffisant auf Twitter. Der Sheriff wurde zuletzt zum Ziel von Rechtsradikalen, nachdem er die Verbreitung antisemitischer Propaganda auf den Straßen von Volusia County (nördlich von Orlando) scharf verurteilt hatte.