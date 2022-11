Fußball-WM: Twitter übersieht 99 Prozent rassistischer Tweets

Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk stieg die Zahl der rassistischen und desinformativen Tweets zuletzt rapide an. Dieser Trend setzt sich offenbar fort. Twitter hat 99 Prozent der Tweets, in denen WM-Fußballer rassistisch beschimpft wurden, nicht entfernt. Das ergab eine Analyse des "Center for Countering Digital Hate".

Nur einer von hundert Tweets entfernt

Das Center untersuchte 100 rassistischen Tweets, die in der Woche vor der Fußballweltmeisterschaft in Qatar auf der Plattform gemeldet wurden, wie der Guardian berichtet.

In 11 dieser Tweets wurden Fußballspieler mit dem N-Wort beschimpft, in 25 wurden Affen- oder Bananen-Emojis verwendet, in 13 auf die Abschiebung von Spielern gepocht. In 25 Tweets wurden Spieler aufgefordert in andere Länder "zurückzukehren". Die übrigen 13 bekrittelten die Englischkenntnisse der Fußballer.

Nur ein Tweet, in dem eine rassistische Beleidigung 16 Mal wiederholt wurde, wurde dem Guardian zufolge entfernt.