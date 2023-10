EU-Kommissar warnt Elon Musk: Illegale Inhalte zu Nahost auf X

Nach der Verbreitung von Falschinformationen zu den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel auf Elon Musks Online-Plattform X (Twitter) wird die EU-Kommission aktiv. EU-Kommissar Thierry Breton erinnerte Musk in einem Brief an die Verpflichtung, illegale Inhalte zu löschen. So gebe es Hinweise auf Bilder, die manipuliert seien oder eigentlich aus Videospielen stammten. Musk gab sich zunächst unwissend.

Er rief Breton auf, die Verstöße aufzulisten, "damit die Öffentlichkeit sie sehen kann". Der Kommissar blieb hart: "Die Berichte ihrer Nutzer*innen - und der Behörden - über Falschinformationen und die Verherrlichung von Gewalt sind ihnen gut bekannt." Es sei nun an Musk, seinen Worten Taten folgen zu lassen. "Aber was SIND diese Inhalte, von denen die Rede ist?", schrieb Musk Stunden später erneut.

Musk befeuert entsprechende Reaktionen zudem mit "lustigen Bildern", in denen er sich über "Mainstream-Medien" lustig macht und illustriert, dass der Plattform von allen Seiten "Propaganda" vorgeworfen werde.



➤ Mehr lesen: Webseiten, die Elon Musk nicht gefallen, laden auf X länger