Für Twitter zahlen: Wieso Elon Musks Argumente hinken

Der Multimilliardär Elon Musk will aus der Online-Plattform Twitter (X) eine kostenpflichtige Plattform machen. Musk hat in einem Gespräch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu angekündigt, dass die Nutzung von Twitter künftig nur noch gegen eine „kleine, monatliche Gebühr“ möglich sein soll. So möchte Musk sogenannte „Bot“-Konten bekämpfen. Das sind Konten, die nicht von menschlichen Nutzer*innen erstellt und betrieben werden, sondern von automatisierten Computerprogrammen. Musk sagt: „Das ist die einzige Art und Weise, die mir einfällt, um gegen riesige Bot-Armeen vorzugehen."

"Geld ist keine grundsätzliche Hürde"

Der Social-Media-Experte und Analyst Luca Hammer, der sich jahrelang mit Bots auf Twitter beschäftigt, aber die Plattform mittlerweile verlassen hat, erklärt dazu im Gespräch mit der futurezone: „Bots haben schon immer etwas gekostet. Entweder Zeit, wenn man sie selbst programmiert, oder Geld, wenn man jemand anderen damit beauftragt. Auch die Accounts selbst mussten bisher schon erstellt oder gekauft werden. Geld ist daher keine grundsätzliche Hürde, wenn es um Bots geht“, so Hammer.

Wenn jede*r Nutzer*in „ein paar Dollar“ fürs Konto zahlen würde, würden die Kosten für Bot-Betreiber steigen und diese obsolet machen, erklärt Musk. „Und dann muss man auch noch jedes Mal eine neue Zahlungsmethode finden, wenn man einen neuen Bot hat", erklärt Musk im Gespräch mit Netanjahu. Auf gut Deutsch: Für jeden neuen Account bräuchte es eine neue Kreditkarte oder andere autorisierte Zahlungsmethode.

„Durch virtuelle Kreditkarten, die teilweise von den Nutzer*innen selbst erstellt werden können, ist auch das Argument, durch die Limitierung einer bestimmten Anzahl an Accounts je Zahlungsmittel hinfällig“, so Hammer. „Es wird daher entscheidend sein, ob Botbetreiber*innen die Kosten höher einschätzen als den Nutzen. Für politische Kampagnen dürfte die Grenze dafür sehr hoch sein, für Scam-Bots hingegen niedriger“, sagt der Social-Media-Experte.

Mehr Spam in Direktnachrichten

Tatsächlich ist es Musk, seit er die Plattform vor rund einem Jahr für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hatte, immer wieder ein großes Anliegen gewesen, automatisierte Bot-Konten zurückzudrängen. Im Übernahme-Verfahren hat Musk dann dem ehemaligen Twitter-Besitzer vorgeworfen, diesbezüglich Zahlen zu den „echten“ Nutzer*innen gefälscht zu haben und wollte die zuvor ausgehandelte Kaufsumme reduzieren. Das ist ihm allerdings nicht gelungen.

Seit der Tesla- und SpaceX-Besitzer die Plattform übernommen hat, ist die Zahl der Bot-Accounts allerdings nicht geschrumpft, sondern das Problem wurde wesentlich sichtbarer als zuvor. Plötzlich landeten nämlich zahlreiche Spam-Nachrichten auch in den privaten Postfächern der Nutzer*innen.

Von gefälschten Job-Angeboten mit Riesen-Einkommen bis zu Fake-Angeboten für Investments landete in den digitalen Postfächern jede Menge „Mist“. Das Ganze hatte auch einen Grund. Musk entließ nämlich Tausende Beschäftigte, die sich davor etwa um die Inhalte-Moderation und Anti-Spam-Maßnahmen gekümmert hatten, um die Postfächer vor solchen Inhalten zu schützen. Von 8.000 Beschäftigten sind jetzt aber nur noch weniger als 1.000 übrig, die für die Social-Media-Firma arbeiten.

