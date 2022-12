Elon Musk richtet “traurige Hotelzimmer” in Twitter-Büro ein

Meetingräume im Twitter-Hauptquartier in San Francisco wurden daher in " traurige Hotelzimmer " umgewandelt, wie Forbes berichtet. Miterbeiter*innen hätten am Montag die Zimmer angetroffen, ohne darüber informiert worden zu sein. Sie fanden dabei ungemachte Betten , zerschlissene Vorhänge und noch immer die Monitore vor, die für Telekonferenzen genutzt wurden.

Wie viele solcher Hotelzimmer es im Büro gibt, ist nicht bekannt. Die Quelle geht allerdings von 4 bis 8 Zimmern pro Stockwerk aus. Da viele Mitarbeiter*innen aber bis spät in die Nacht arbeiten würden, seien solche Zimmer an sich eine gute Idee.

Musk schläft selbst in Büro

Erst Mitte November gab Musk auf Twitter an, dass er selbst im Büro schlafen würde, bis "die Organisation feststeht". Der Tweet wurde mittlerweile aber gelöscht. Bereits in der Vergangenheit gab der Milliardär an, dass er öfter in seinen Fabriken schlafen würde. Damit wolle er der Belegschaft zeigen, dass auch er hart arbeite.