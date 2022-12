Twitter will Inhalte verstärkt automatisiert moderieren

Der Dienst will künftig "so schnell und aggressiv wie möglich handeln".

Twitter will sich in Zukunft bei der Moderation von Inhalten mehr auf Automatisierung verlassen. "Das Wichtigste, was sich geändert hat, ist, dass das Team jetzt ermächtigt ist, so schnell und aggressiv wie möglich zu handeln", sagte die neue Twitter-Chefin für Vertrauen und Sicherheit, Ella Irwin, am Donnerstag in einem Interview mit Reuters.

Zunahme von Hassrede

Forscher hatten seit der Ankündigung einer Amnestie für ehemals gesperrte Twitter-Konten durch Twitter-Chef Elon Musk eine starke Zunahme von Hassreden verzeichnet. Laut Irwin will Twitter nun die Automatisierung vorantreiben, anstatt sich auf zeit- und arbeitsintensive menschliche Überprüfungen schädlicher Inhalte zu verlassen.

Am Freitag hatte Elon Musk bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine deutliche Verstärkung der Moderation von Inhalten und den Schutz der Redefreiheit versprochen.