Hype um Twitter-Alternative: Das kann die neue App Hive

Die App Hive hat in den letzten Tagen einen regelrechten Ansturm erlebt. Positioniert hat man sich als Alternative zu Twitter.

Der Aufruhr rund um Twitter führt fast zwangsläufig auch zu Debatten, welche Alternative den angeschlagenen Vogel ersetzten soll. Schon seit den ersten Übernahmegesprächen Anfang des Jahres war Mastodon der vielversprechendste Kandidat, konnte aber trotz mehrerer Migrationswellen bei vielen Nutzer*innen noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Eine weitere App, die erst in den letzten Tagen Momentum generieren konnte, ist Hive.

Was ist Hive

Hive, was übersetzt Bienenstock bedeutet, möchte eine möglichst ähnliche Alternative zu Twitter bieten, während gleichzeitig einige Elemente verbessert werden. Das Unternehmen wird auf den ersten Blick von einigen unbekannten Variablen umgeben. Wer auf die Webseite geht, um mehr über Hive bzw. die Gründer*innen herauszufinden, wird nicht wirklich schlauer. Auf der Seite gibt es eine kleine Timeline zur Entstehung der App, in der vom Gründer „Raluca“ gesprochen wird, der sich angeblich selbst das Programmieren beigebracht hat, um ein eigenes soziales Netzwerk an den Start bringen zu können.

Wer genau Raluca sein soll, lässt sich nicht herausfinden. Das eigentlich verpflichtende Impressum fehlt auf der Seite nämlich komplett. Auch eine Kontaktaufnahme scheint eher nicht erwünscht zu sein. Wer auf die Seite „Contact Us“ geht, wird zwar herzlich eingeladen, dem Team eine Nachricht zu senden, nur steht nicht, wie man das Team kontaktieren kann.

Immerhin, Guidelines und eine Privacy Policy sind vorhanden. Darin wird unter anderem festgehalten, dass ein respektvoller Umgang erwünscht ist und NSFW-Content zwingend als solcher gekennzeichnet werden muss. Bereits klargestellt hat Hive, dass Trump und Konsorten keinen Platz im Bienenstock haben sollen. Ultrarechte Accounts werden laut eigenen Aussagen gnadenlos gelöscht.