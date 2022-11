Seit Elon Musk Ende Oktober Twitter gekauft hat, tritt er von einem Fettnäpfchen ins nächste. Zuerst postete er Falschnachrichten, danach ließ er Satire-Accounts löschen. Jetzt kam auch noch raus, dass er überhaupt plant , Twitter kostenpflichtig zu machen. Zahlreiche Nutzer*innen sind daher seit der Twitter-Übernahme des Multi-Milliardärs auf der Suche nach einem alternativen sozialen Netzwerk. Viele davon landen bei Mastodon . Alleine in der vergangenen Woche hat das Netzwerk, das auf technischer Ebene gänzlich anders als Twitter funktioniert, 421.000 neue Nutzer dazu gewonnen. Aktuell verzeichnet Mastodon 6,2 Millionen registrierte Konten und über 1 Million aktive Nutzer*innen pro Monat . Doch was kann diese Plattform? Was unterscheidet sie von Twitter? Und wie funktioniert sie? Gibt es auch Nachteile? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Mastodon .

Was ist Mastodon?

Mastodon ist Teil des Fediverse, eines dezentralen sozialen Netzwerks. Mastodon selbst weist optisch Ähnlichkeiten mit Twitter auf. Doch es funktioniert im Hintergrund ganz anders. Dezentral bedeutet, dass es statt eines zentralen Servers, der von einem, großen Anbieter betrieben wird, viele verschiedene gibt.



Wer hat Mastodon entwickelt?

Mastodon wurde im Jahr 2016 vom deutsch-russischen Softwareentwickler Eugen Rochko als Open-Source-Projekt entwickelt. Mittlerweile hat Rochko daraus eine eigene, gemeinnützige Firma (gGmbH) gemacht, die den Non-Profit-Gedanken unterstreicht.



Was unterscheidet die Software von Twitter?

Statt 280 Zeichen stehen den Nutzer*innen 500 Zeichen für die Texteingabe zur Verfügung (per Standardeinstellungen, manchmal sind es auch mehr). Außerdem sehen Nutzer*innen auf Mastodon die Postings der Nutzer*innen, denen sie folgen, ausschließlich in chronologischer Reihenfolge. Es gibt keinen Algorithmus, der die Reihenfolge festlegt. Zudem ist die Plattform werbefrei. Zusätzlich gibt es noch föderierte und lokale Timelines.



Was auch anders ist, sind die jeweiligen Bezeichnungen der Aktivitäten: Während bei Twitter gezwitschert bzw. getweetet wird, wird bei Mastodon getrötet bzw. im englischen getootet. Bei Mastodon dienen Hashtags zum Kategorisieren und Filtern von Nachrichten. Wer eine Nachricht weiterverbreiten will, muss diese boosten statt sie zu retweeten. Der Stern dient dazu, bestimmte Nachrichten als Favorit abzulegen, oder sich für einen Beitrag besonders zu bedanken.



Wie tritt man Mastodon bei?

Die Registrierung erfolgt über die Webseite joinmastodon.org. Sie ist einfach, allerdings gibt es beim Umstieg zu Beginn eine große Hürde für Nutzer*innen: Sie müssen sich gleich zu Beginn für eine „Instanz“ entscheiden, über die sie ihr Profil anlegen. So werden die Server bezeichnet, auf denen die Software gehostet wird. Das sind nach aktuellem Stand der Dinge mindestens 4000. Betreiben kann so einen Server nämlich jede*r, der/die das möchte.



Wie findet man die für sich richtige Instanz?

Dies geschieht am einfachsten direkt über die zuvor genannte Website. Auf instances.social kann man ebenfalls nach Servern suchen, allerdings sind hier auch welche dabei, bei denen es keine Zusicherung für einen dauerhaften Betrieb gibt. Jede*r Server-Betreiber*in kann außerdem individuelle Regeln festlegen, welche Art und Inhalte auf seiner/ihrer Instanz besonders erwünscht sind. Auch die Zeichenanzahl kann von 500 nach oben gesetzt werden.

So gibt es etwa eigene Instanzen für Nutzer*innen aus Wien (wien.rocks), es gibt welche für die Wissenschafts-Gemeinschaft (fedi.science.org) oder Literatur-Interessierte (literatur.social). Am besten folgt man den eigenen Interessen oder der lokalen Nähe und sieht sich vor der Account-Erstellung die jeweiligen Regeln der Betreiber*innen an.



Worauf sollte man hierbei besonders achten?

Die Menschen, die Instanzen betreiben, können individuelle Regeln festlegen, wie sie mit Profilen verfahren, die Inhalte posten, die nicht erwünscht sind. Sie können aber auch den Betrieb jederzeit wieder einstellen. Dann sind auch all eure Daten und Kontakte weg.



Die meisten Instanzen werden aktuell von Freiwilligen betrieben, die den Server in ihrer Freizeit betreuen. Wer sich eine Instanz über die Liste joinmastodon.org sucht, kann sich sicher sein, dass bei dieser mindestens 3 Monate vor dem Ende eines Services eine Information verschickt wird, dass die Instanz eingestellt wird. Diese Instanzen, die dort gelistet sind, sind generell auf einen längerfristigen Betrieb ausgelegt und werden von mindestens 2 Adminstrator*innen betrieben.



Kann man die Freiwilligen unterstützen?

Ihr könnt die jeweiligen Betreiber*innen eurer Instanzen fragen, ob Unterstützung erwünscht ist. Wer sich für die Instanz mastodon.social, die vom Mastodon-Gründer selbst gehostet wird, entscheidet, kann diese etwa mit freiwilligen Spenden über Patreon unterstützen.



Gibt es eigene Apps für Mastodon?

Mastodon kann als Web-App am Desktop-PC verwendet werden, oder als mobile App am Smartphone oder Tablet. Es gibt eine offizielle Mastodon-App für Android und für iOS, aber es gibt auch Alternativen von Drittanbietern. Für iOS empfiehlt sich etwa Metatext, für Android etwa Fedilab. Mastodon selbst hat angekündigt, die offiziellen Apps jetzt aufgrund des großen Ansturms bald weiterentwickeln zu wollen. Diese beinhalten nämlich zwar alle Basisfunktionen, aber können verschiedene technischen Details nicht ausreichend gut darstellen. Die Benutzeroberfläche beschränkt sich derzeit auf das Wesentliche, nämlich Tröts zu erstellen.



Warum sieht mein Nutzername anders aus als auf Twitter?

Die Nutzernamen sehen auf Mastodon wie eine E-Mail-Adresse aus, denn sie beinhalten neben dem Nickname nach dem @ auch noch den Namen der jeweiligen Instanz. Es ist allerdings technisch möglich, mit dem Nutzernamen mit Menschen quer über alle Instanzen hinweg zu kommunizieren (sofern diese nicht von Administrator*innen explizit gesperrt wurden).