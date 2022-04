Mastodon: Dezentrale Twitter-Alternative mit neuen Apps im Test

So findet Mastodon nicht auf einem zentralen Serverkomplex statt, der von einer einzigen Entität betrieben wird. Stattdessen bekommen wir viele verschiedene, unabhängig gehostete Server. Dank freier Verfügbarkeit der Software bekommen wir viele einzelne Server , bei Mastodon Instanzen genannt, die von Admins betrieben werden können und einen grundsätzlich unabhängigen Teil des Mastodon-Komplexes darstellen. Trotz dieses unabhängigen Ansatzes ist Mastodon aber nicht in tausende Einzelteile fragmentiert.

Die Microblogging-Software Mastodon wurde 2016 vom deutschen Entwickler Eugen Rochko ins Leben gerufen. Mastodon orientiert sich auf den ersten Blick sehr stark am Social-Media-Giganten Twitter, der gerade in den letzten Jahren permanent rund um die Themen Meinungsfreiheit in den Fokus geriet. Während Mastodon oberflächlich sehr starke Ähnlichkeiten mit Twitter aufweist, gibt es einige Punkte, vor allem unter der Haube, die den großen Unterschied ausmachen.

Individuelle Regeln

In Sachen Regeln ist es vor allem die Instanz, die den Ton angibt. Möchten wir an einer bestimmten Instanz teilhaben, müssen wir uns mit den von der Administration vorgegeben Regeln vertraut machen und diese respektieren. Die Instanz Mastodon.social definiert in seinen Regeln beispielsweise, dass Inhalte sexueller oder gewalttätiger Natur als sensible Inhalte gekennzeichnet werden müssen. Außerdem ist die Verbreitung von Hass und das Anstacheln von Gewalt untersagt.

Auch wird das Verbreiten von falschen oder irreführenden Inhalten verboten. Als grundsätzlicher Gradmesser ist darüber hinaus alles untersagt, was gegen Gesetze in Deutschland verstößt. Die persönliche Wahl der Instanz definiert sich aber nicht nur anhand der vorherrschenden Regeln. Thema, Sprache und Größe sind ebenfalls ein Faktor. Manche verschreiben sich etwa bestimmen Themen wie Sport, Musik oder Politik, während andere einen sehr allgemeinen Ansatz verfolgen.

Möchten wir uns vor allem zu bestimmten Themen austauschen, sollten wir die passenden Instanzen dafür suchen. Auch bei der Größe der jeweiligen Instanzen sollten wir abwägen. Ist die gewählte Instanz zu groß, wird unsere lokale Timeline in Nachrichten untergehen.

Befindet sich niemand auf der Instanz, bleibt diese wiederum leer. Um die für uns passenden Instanz zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wer etwa über die Apps von Mastodon startet, bekommt eine Liste mit verschiedenen Instanzen präsentiert. Für eine umfangreichere Suche gibt es aber auch Seiten wie instances.social oder joinmastodon.org, die uns beim Stöbern unterstützen.