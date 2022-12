Elon Musk sperrt Kanye Wests Twitter-Konto

Der Rapper, der als Ye bezeichnet werden will, postete antisemitische Inhalte.

Sperre nicht wegen Musk-Foto

Bevor Musk die Hintergründe der Sperre bekannt gab, gab es Spekulationen, dass der Schritt noch einen anderen Grund gehabt haben könnte. In einer Antwort an Mega-Gründer Kim Dotcom, erklärte Musk, dass die Sperre nicht aufgrund eines unvorteilhaften Fotos von ihm geschah, das West gepostet hatte. “Offen gesagt fand ich diese Bilder eine hilfreiche Motivation zum Abnehmen”, so Musk.