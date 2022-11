Bei Twitter geht es schon wieder drunter und drüber: Ein öffentlich ausgetragenes Match zwischen dem neuen Twitter-Besitzer Elon Musk und dem Twitter-Entwickler Eric Frohnhoefer lässt die Wogen hochgehen.

Am Beginn des Disputs stand ein Tweet von Musk. Darin entschuldigte sich der Twitter-Chef dafür, dass die Twitter-App für Android in manchen Ländern so langsam sei. Musk lieferte auch gleich eine Erklärung. Demnach sei die hohe Anzahl an RPCs (Remote Procedure Calls) der Grund für die schlechte Performance der App.

Der Android-Entwickler Frohnhoefer ließ das nicht auf sich sitzen: "Ich habe rund 6 Jahre lang an Twitter für Android gearbeitet und kann sagen, dass das nicht stimmt." Auf Nachfrage von Musk antwortete Frohnhoefer: "Die Apps rufen genau null RPC Calls auf."