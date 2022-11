Elon Musk will aus Twitter eine Bank machen

Twitter-Chef Elon Musk sucht nach neuen Möglichkeiten, mit seinem Dienst Geld zu verdienen und könnte ihn dabei in eine völlig neue Richtung lenken. Wie er in einem Mitarbeiter*innen-Meeting erklärte, von dem The Verge berichtet, könnte aus Twitter eine vollwertige Bank werden. Einschließlich Konten, Kredite, Debit-Karten und mehr. Musk sieht in dem Ermöglichen von Zahlungen eine “transformative Chance”, wie er sagt.

Es gebe technisch gesehen keinen riesigen Unterschied zwischen dem Austauschen von Nachrichten und Geldbeträgen, erklärte der Twitter-Chef vor der Belegschaft. “Das ist definitiv eine Richtung, in die wir gehen werden”, so Musk. Er wolle es Menschen ermöglichen, Geld sofort und in Echtzeit überall auf der Welt zu versenden, wie er sagt.

Bessere Zinsen

Funktionieren soll das alles nicht fundamental anders, als man es von konventionellen Banken kennt, die Bedingungen sollen aber besser sein. “Man kann einfach einen Kontostand haben, der im Plus oder im Minus sein kann”, so Musk. Wenn man im Plus ist, soll man so gute Zinsen bekommen, wie sonst nirgends und wenn man im Minus ist, soll man so wenig draufzahlen wie bei keinem anderen vergleichbaren Service.

Durch das Ausstellen gewöhnlicher Zahlungskarten soll das Twitter-Konto universell eingesetzt werden, wie Musk sagt, denn “nicht jeder Händler wird Twitter unterstützen”.