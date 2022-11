Elon Musk killt neues Twitter-Feature Stunden nach Start

Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, deutet einiges auf Chaos bei dem Dienst hin. Was das bedeutet, haben viele Anwender*innen am Mittwoch bemerkt. So tauchte bei einigen Accounts von Prominenten und Medien plötzlich eine „Offiziell“- bzw. „Official“-Markierung auf. Kurz danach war sie jedoch plötzlich wieder weg.

Hintergrund von all dem war nicht ein Fehler, sondern offenbar das erratische Verhalten des neuen Chefs. Wie Musk in einer Antwort auf den YouTuber Marques Brownlee erklärt, hat er das Feature wenige Stunden nach Start kurzerhand wieder abgedreht.