Chaos-Tage bei Twitter: Morgenurin und blaue Haken

Am 28. Oktober war der Verkauf in trockenen Tüchern. „Der Vogel ist frei“, twitterte Musk in Anspielung auf das Maskottchen. Während sich der Multimilliardär nach dem 44-Milliarden-Dollar-Deal als Retter der Meinungsfreiheit darstellte, machte sich der Vogel selbstständig. Das „Trust-and-Safety-Team“, das für die Moderation der Tweets zuständig ist, wurde von mehreren 100 auf 15 Mitarbeiter*innen zusammengestutzt. Nur Stunden nach den Übernahmen stieg die Zahl der rassistischen Inhalte und Falschinformationen rapide an.