US-Politiker: Elon Musk ist "zu mächtig und zu rücksichtslos"

23.10.2022

Laut einer Quelle im Weißen Haus glaubt "Elon, the Everywhere", dass er ein "Geschenk an die Menschheit" sei.

Der Unternehmer und aktuell reichste Mensch der Welt Elon Musk mischt sich zunehmend in geopolitische Angelegenheiten ein. So ließ er mit einem umstrittenen “Friedensplan” für den Ukraine-Konflikt aufhorchen, der sogar die Aufmerksamkeit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf sich zog. Auch für den China-Taiwan-Konflikt hat Musk eine Lösung parat, man solle doch einfach eine spezielle Verwaltungszone (vergleichbar mit Hongkong) schaffen, ließ er in einem Interview mit der Financial Times wissen. Unabhängig davon traf er zuvor Spitzen der Weltpolitik, wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder das brasilianische Staatsoberhaupt Jair Bolsonaro. Mit Aussagen in Richtung US-Politik war Musk oft wenig zimperlich. Präsident Joe Biden nannte er eine “feuchte Sockenpuppe” und Senatorin Elizabeth Warren erinnere ihn an “die wütende Mutter meines Freundes”. “Glaubt, er sei Geschenk an die Menschheit” Das alles stößt im Weißen Haus auf wenig Gegenliebe, wie eine Quelle nun gegenüber der Washington Post angab. Der oder die Insider*in nennt ihn „Elon, the Everywhere“ und sagt: “Er glaubt, dass er ein solches Geschenk an die Menschheit sei, dass er sich an keine Regeln halten müsse, er wisse alles am besten”.