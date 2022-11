Kurz nach Musk-Übernahme stieg Rassismus auf Twitter rapide an

Nach der Übernahme von Twitter am vergangenen Freitag durch Elon Musk steigt die Zahl an rassistischen und desinformativen Tweets an. Das “Trust-and-Safety-Team” wurde laut Bloomberg auch deutlich verkleinert - von mehreren Hundert Angestellten auf 15 Mitarbeiter*innen.

Twitter-Regeln werden immer noch durchgesetzt

Yoel Roth, Chef des Sicherheitsteams, gab auf Twitter an, dass sich die Richtlinien der Plattform nicht verändert hätten. “In den vergangenen 48 Stunden haben wir gesehen, dass eine kleine Anzahl von Konten eine Menge Tweets gepostet hat, die Beleidigungen und andere abfällige Begriffe enthalten”, gab Roth am 30. Oktober an. Jedoch werden die Regeln immer noch “in große Umfang” umgesetzt.