Schluss mit Homeoffice: Elon Musk fordert Rückkehr in die Büros

Für viele Firmen ist mobiles Arbeiten die Zukunft, für Elon Musk dagegen ein Gräuel. Der neue Twitter-Chef habe in seiner ersten E-Mail an die Belegschaft die Rückkehr zum früheren System angekündigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag.

Er erwarte von den Beschäftigten, mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro zu verbringen. Twitter war für ein Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Hälfte der Twitter-Belegschaft gefeuert

Ähnliche Ansagen hatte Musk zuvor auch bei seinen anderen Unternehmen wie der Weltraumfirma SpaceX oder Tesla gemacht. Den Mitarbeiter*innen des Elektroautobauers hatte er im Sommer in einer E-Mail mitgeteilt: „Wenn Sie nicht erscheinen, gehen wir davon aus, dass Sie gekündigt haben.“

Musk hatte Twitter vor zwei Wochen für 44 Milliarden Dollar (44 Mrd. Euro) übernommen. Er setzte unmittelbar darauf den bisherigen Chef Parag Agrawal und andere hochrangige Manager*innen vor die Tür. Außerdem feuerte er rund die Hälfte der zuvor etwa 7.000 Beschäftigten.