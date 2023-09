Ab 29. September sind "Tweets" Geschichte

Elon Musk will die Erinnerung an Twitter ausradieren. Deshalb werden Tweets offiziell zu Posts.

Auch wenn es ein paar nicht wahrhaben wollen: Twitter wird zu X. Der X-Besitzer Elon Musk hat bereits den Namen und das Logo getauscht. Jetzt werden auch die sprachlichen Spuren eliminiert.

Am 29. September treten die neuen Nutzungsbestimmungen von Twitter in Kraft. Darin wurde das Wort „retweet“ durch „repost“ ersetzt. Das Wort „tweet“ kommt sonst in den neuen Regeln nicht vor.

Tweets werden zu Posts

Damit wird offiziell „tweeten“ und „Tweets“ zu Grabe getragen. Auch das Wort „Twitter“ wurde weitestgehend entfernt und durch „X“ ersetzt. In einigen URLs ist noch Twitter zu lesen, wie etwa bei „https://developer.x.com/en/docs/twitter-for-websites“, berichtet The Verge.

X.com leitet übrigens noch immer zu twitter.com weiter. Wann hier der vollständige Wechsel zu X vollzogen wird, ist nicht bekannt. Vorher soll wohl sichergestellt werden, dass mit der Umstellung nicht alte Inhalte und Tweets, die auf anderen Websites eingebunden sind, verschwinden, bzw. nicht mehr aufrufbar sind.