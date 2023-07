Entfernung von Twitter-Logo hat Polizeieinsatz zur Folge

Vor dem Twitter-Hauptquartier in der Market Street in San Francisco war am Montag einiges los. Firmenbesitzer Elon Musk hatte sich entschieden, den Kurznachrichtendienst in X umzubenennen, woraufhin die sofortige Entfernung des Twitter-Logos an dem Gebäude angeordnet wurde. Eine Genehmigung dafür, einen mobilen Kran einzusetzen, wurde erteilt, allerdings wurde weder der hausinternen Sicherheitsabteilung noch dem Hausbesitzer Bescheid gesagt. Die Polizei rückte an.

