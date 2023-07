Aus für blauen Vogel: Elon Musk will Twitter-Logo ändern

Elon Musk will das Kultlogo von Twitter sterben lassen. Dies hätte "schon vor langer Zeit geschehen sollen", so der Milliardär.

Ersetzt werden könnte der blaue Vogel durch ein " X"-Zeichen . Denn Musk postete zusätzlich zu seinem Tweet ein Video , in dem ein flackerndes "X" zu sehen ist. Kurze Zeit später bestätigte der Milliardär den Logowechsel dann auch in einem Twitter-Spaces-Audiochat: "Dies hätte schon vor langer Zeit getan werden sollen", antwortet Musk auf eine Frage, ob dies das Aus für den blauen Vogel bedeutet.

Twitter -Besitzer Elon Musk will das Kultlogo seines Kurznachrichtendienstes ändern - zumindest wenn man den jüngsten Tweets des Milliardärs Glauben schenkt. "Wir werden uns bald von der Marke Twitter und allmählich auch von allen Vögeln verabschieden", twitterte Musk am Sonntag.

Twitter: Blauer Vogel ist "wichtigstes Erkennungsmerkmal"

Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht dazu. Auf seiner Website bezeichnet Twitter das Logo mit dem Vogel als sein „wichtigstes Erkennungsmerkmal“. „Deshalb schützen wir es auch so sehr“, heißt es dort.

Die Logo-Änderung wäre die nächste Überraschung bei Twitter unter Musks turbulenter Ägide. Der Chef des E-Autobauers Tesla hatte den Konzern im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen. Seitdem drehte er das Unternehmen auf links. Als eine seiner ersten Amtshandlungen feuerte er die Führungsriege und die Hälfte der Belegschaft und steuerte damit einen aggressiven Kurs zur Kostensenkung.

Zudem kündigte er danach immer wieder Neuerungen an, von denen er einiges kurz darauf aber auch wieder einkassierte. So hatte er auch das Unternehmen in X Corp umbenannt.

➤ Mehr lesen: Twitter hat laut Elon Musk mehr als die Hälfte an Wert verloren