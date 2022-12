Musk gibt nach: Journalisten bekommen Twitter-Konten zurück

Twitter-Chef Elon Musk will die international kritisierte Sperrung von Nutzer-Konten mehrerer Journalist*innen bei dem Kurznachrichtendienst wieder aufheben. Dies kündigte der Milliardär und Tesla-Gründer am Samstag per Tweet an. Zuvor machte er eine Umfrage auf Twitter, bei der sich 58,7 Prozent der Teilnehmenden für eine sofortige Freischaltung der kürzlich gesperrten Konten aussprachen.