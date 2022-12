Musk sperrt kritische Journalisten auf Twitter

Zu einem solchen Vorfall kam es wohl erst am Donnerstag, als ein Unbekannter das Kind des Twitter-Chefs in einem Auto verfolgte. Musk rief sogleich auf Twitter zu einer Fahndung nach dem Mann auf und teilte ein Video , in dem der vermummte Mann sowie dessen Autokennzeichen zu sehen sind.

Bei Twitter wurden am Donnerstag einige Accounts von Journalist*innen gesperrt, die zuvor kritisch gegenüber Twitter-Besitzer Elon Musk berichtet haben. Betroffen sind Mitarbeiter*innen von CNN , der Washington Post oder auch der New York Times .

Auch die nun gesperrten Accounts der Journalist*innen hätten laut Musk Doxxing betrieben - teilten also private Daten, wie den aktuellen Aufenthaltsort des Tesla-Chefs oder seiner Familie. Das machte er auch auf Twitter klar: “Sie haben meinen genauen Standort in Echtzeit gepostet, im Grunde die Koordinaten des Attentats, in (offensichtlicher) direkter Verletzung der Nutzungsbedingungen von Twitter”, schrieb er in einem Tweet.