Twitter ging gegen Teenager vor, der Elon Musks Privatjet trackt

Am Dienstag wurde die Einschränkung wieder aufgehoben – ein Kommentar seitens des Unternehmens blieb bisher aber aus. Musk hatte zuvor komplette Transparenz gegenüber Shadowbans versprochen. Nutzer*innen könnten ihm zufolge jederzeit einsehen, ob und warum ihr Konto eingeschränkt wurde. In Sweeneys Fall wurde das aber nicht umgesetzt.

Musk bat Sweeney, Account stillzulegen

Gefallen hat dem neuen Twitter-Chef Sweeney Hobby noch nie. In der Vergangenheit hatte er dem 19-Jährigen 5.000 Dollar und einen neuen Tesla angeboten, wenn er seinen Account stilllegt. Der Student forderte aber 50.000 Dollar und eine Praktikantenstelle in einem von Musks Unternehmen. Auf diese Forderung erhielt er von dem Milliardären allerdings keine Antwort. So setzte Sweeney sein Jet-Tracking fort.