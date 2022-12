"Kind von Stalker verfolgt": Musk fahndet via Video auf Twitter

Elon Musk sorgt mit seinem erratischen Verhalten derzeit quasi stündlich für neues Aufsehen. Nun hat er einen Fahndungsaufruf über Twitter gestartet, nachdem sein Kind von einem Unbekannten verfolgt wurde.

"Letzte Nacht wurde das Auto, in dem sich der kleine X befand, von einem verrückten Stalker verfolgt", schreibt der Tesla-Chef und Twitter-Eigentümer in einem Posting. Der Unbekannte habe später das Auto blockiert und sei auf die Motorhaube gesprungen, so Musk.