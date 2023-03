Twitter hat laut Elon Musk mehr als die Hälfte an Wert verloren

In einer internen E-Mail, aus der US-Medien zitieren, beschreibt der Unternehmer den Wertverlust von Twitter. Darin erklärt er auch, dass der Kurznachrichtendienst derart große finanzielle Schwierigkeiten gehabt habe, dass er zeitweise vor dem Bankrott gestanden habe. So soll nur noch Geld für 4 Monate zur Verfügung gewesen sein.

Musk: Twitter-Wert soll auf 250 Milliarden Dollar steigen

In der E-Mail ging es um ein neues Programm zur Vergütung von Mitarbeiter*innen über Aktien. Musk äußerte darin die Erwartung, dass das Unternehmen im 2. Jahresquartal durch die Rückkehr von Werbekunden wieder in die Gewinnzone kommen könne. Er sehe einen "klaren, aber schwierigen Weg" vor Twitter, auf dem der Wert des Unternehmens auf 250 Milliarden Dollar steigen könne. In welchen Zeiträumen dies geschehen könne, sagte Musk nicht.