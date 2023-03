Twitter-Abonnenten sollen Mitgliedschaft bald verstecken können

Der überarbeitete Bezahl-Dienst soll finanziell "enttäuschend" sein, so Berichte.

Twitter stellt in Kürze vollständig auf seine bezahlten blauen Häkchen um. Ab 1. April werden nur noch Twitter-Blue-Abonnent*innen verifizierte Accounts nutzen können ( futurezone berichtete ). Möglicherweise können sie das aber in Zukunft verstecken.

Werbepartner springen ab

Eigentlich sollte Twitter Blue eine alternative Geldquelle für die stetig schwindenden Werbeeinahmen der Social-Media-Plattform werden. Laut einem Bericht von Media Matter for Amerika dürfte schätzungsweise die Hälfte der 100 größten Werbetreibenden von Twitter keine Werbung mehr auf der Website schalten (mehr dazu hier).

In Europa kostet Twitter Blue 11 Euro pro Monat für die Smartphone-Apps sowie 8 Euro pro Monat für die Web-Version von Twitter, oder 84 Euro Jahresabo. Im Jänner sollen laut The Information aber nur 290.000 Nutzer*innen das Abo in Anspruch genommen haben.