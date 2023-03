Blaues Hakerl erkaufen: Twitter Blue jetzt auch in Österreich verfügbar

Seit Freitag gibt es Twitter Blue, den Premium-Dienst von Twitter, auch in Österreich. Insgesamt machte Twitter den Dienst in 20 europäischen Ländern verfügbar. Neben Österreich gibt es den Premium-Dienst nun auch den Ländern Niederlande, Polen, Irland, Belgien, Schweden, Rumänien, Tschechische Republik, Finnland, Dänemark, Griechenland, Ungarn, Bulgarien, Litauen, Slowakei, Lettland, Slowenien, Estland, Kroatien, Luxemburg, Malta und Zypern.



In Europa kostet Twitter Blue 11 Euro pro Monat für die Smartphone-Apps sowie 8 Euro pro Monat für die Web-Version von Twitter, oder 84 Euro Jahresabo. Nutzer*innen geben jedoch an, dass in Österreich nach dem Checkout auch noch die VAT-Gebühr von 20 Prozent aufgeschlagen wird. Laut Ansicht zahlreicher Twitter-Nutzer*innen dürfte diese Form der Checkout-Darstellung in Österreich zudem nicht legal sein.