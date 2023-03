Musk will “unglaublich peinlichen” Twitter-Algorithmus offenlegen

Elon Musk hat am vergangenen Wochenende angekündigt, dass der Twitter-Algorithmus, der die den einzelnen Nutzer*innen angezeigten Beiträge aussucht, am 31. März offengelegt wird. Damit will er, wie er schon zuvor versprochen hat, für mehr Transparenz bei den Tweet-Empfehlungen sorgen. Mit der Offenlegung könnten Programmierer*innen die Software auch analysieren.

Die sei Musk zufolge zu komplex. Nicht einmal intern würden sie verstanden. „Die Leute werden viele dumme Sachen entdecken, aber wir werden Probleme, so bald sie gefunden werden, beheben“, schreibt der Milliardär auf Twitter. Der Algorithmus würde zunächst „unglaublich peinlich“ sein, kündigt er an.