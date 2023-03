Twitter antwortet Journalisten nur noch mit dem Kackhaufen-Emoji

Am vergangenen Sonntag hat Elon Musk auf Twitter angekündigt, Presseanfragen an die E-Mail-Adresse press@twitter.com von nun an automatisch mit einem Kackhaufen-Emoji zu beantworten. Mehrere Journalist*innen und Twitter-Nutzer*innen haben die Umsetzung seines Vorhabens bereits bestätigt.

Auch die futurezone hat testweise ein E-Mail mit der Frage zu Elon Musks größtem Hobby geschickt. Zurück kam umgehend tatsächlich ein Kackhaufen-Emoji. Dass die bereits geschickten Medienanfragen irgendwann tatsächlich beantwortet werden, ist auszuschließen.