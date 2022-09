Elon Musk wollte Twitter-Deal wegen drittem Weltkrieg absagen

Der Gerichtsstreit zwischen Elon Musk und Twitter rund um die abgesagte Übernahme des Unternehmens erhält eine neue Facette. Laut einem Anwalt von Twitter soll Musk den Deal nämlich platzen haben lassen, weil er Angst vor einem 3. Weltkrieg hatte.

Der Anwalt zitiert während einer Anhörung aus einer Textnachricht des Tesla-CEOs an seinen Banker bei Morgan Stanley. “Lass uns ein paar Tage warten … es mach keinen Sinn Twitter zu kaufen, wenn wir auf einen 3. Weltkrieg zusteuern”, schrieb Musk laut Bloomberg am 8. Mai 2022. Bereits 2 Wochen zuvor sicherte Musk zu, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen.

Whistleblower erhebt Vorwürfe

Damit entkräftet Twitter Musks Aussagen, dass er die Übernahme aus Sorge wegen der großen Zahl an Spam-Accounts auf Twitter gestoppt habe. In den vergangenen Monaten beschuldigte Musk Twitter mehrmals, bei den Angaben seiner aktiven Nutzer*innen die Unwahrheit zu sagen. In der Realität sei der Anteil an Bots laut Musk viel höher, als das Unternehmen zugeben will.

Dabei kamen Musk die Anschuldigungen eines Whistleblowers gerade recht, der ebenfalls schwere Vorwürfe gegen Twitter erhob. Twitters Ex-Sicherheitschef Peiter Zatko warf dem Kurznachrichtendienst Ende August schwere Sicherheitsmängel vor.

Auch Marsbesiedelung aus Angst vor Weltkrieg

Musks Anwälte versuchen indes, den für Oktober angesetzten Prozess hinauszuzögern. “Niemand bei Twitter hat heute wegen eines Kackhaufen-Emojis von vor 2 Monaten alle Hände voll zu tun”, spielt Musks Anwalt auf einen Kommentar an, den Musk unter eine Nachricht von Twitter-CEO Parag Agrawal getwittert hatte. “Der Grund dafür ist, dass ein hochrangiger Manager sagte, dass das Unternehmen Betrug begeht.”

Unterdessen ist es nicht das erste Mal, dass Musk vor einem Weltkrieg warnt. Im “Full Send Podcast” begründete er im August seine Besiedlungspläne des Mars mit einem - möglicherweise atomaren - 3. Weltkrieg. Diesen hält er sogar wahrscheinlicher als die Verwüstung des Planeten durch die Klimakrise.