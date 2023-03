China warnt Elon Musk: “Beiss nicht die Hand, die dich füttert”

Eine chinesische Staatszeitung hat den Tesla-Chef Elon Musk unlängst daran erinnert, dass China immer noch der zweiwichtigste Markt für Tesla ist. Auch befindet sich die größte Tesla-Fabrik in Shanghai.

„Beiss nicht in die Hand, die dich füttert“, lautet die Warnung an Musk in einem Leitartikel, der auf dem chinesischen Social-Media-Portal WeChat veröffentlicht und von der CNBC-Reporterin Eunice Yoon übersetzt wurde.