Gehirnchip: Behörde verbietet Elon Musk Tests an Menschen

Während Elon Musk an eine baldige Zulassung glaubt, zeigen sich die Neuralink-Mitarbeiter*innen darüber skeptisch.

Das Unternehmen Neuralink von Elon Musk will in Zukunft neurologische Erkrankungen wie Alzheimer oder Lähmung mit einem Gehirn-Implantat heilen. Die Gehirn-Computer-Schnittstelle übersetzt dabei Signale aus dem Hirn und setzt sie beispielsweise in die gewünschten Körperbewegung um.

Während das Unternehmen schon bereit ist, mit den ersten Tests an Menschen zu starten, zeigt sich die Food and Drug Administration (FDA) noch wachsam. Denn der Behörde zufolge gebe es noch zu viele Risiken und offene Fragen und verbietet daher die Experimente.

Insbesondere die Lithium-Batterie des Implantats stelle ein Sicherheitsbedenken dar. Außerdem befürchtet die Behörde, dass die feinen Drähte in andere Hirnregionen gelangen könnten. Unklar sei zudem, ob und wie das Gerät wieder entfernt werden kann, ohne das Hirngewebe zu beschädigen.

Mitarbeiter*innen nicht so optimistisch wie Musk

Den Antrag für die Zulassung von klinischen Studien mit dem Chip hat Neuralink bereits Anfang vergangenen Jahres beantragt. Wirklich viel hat sich seitdem aber nicht getan, um die Bedenken der Behörde aus dem Weg zu räumen.

Dennoch ist Elon Musk zuversichtlich. Er glaubt, die Zulassung schon in diesem Frühjahr zu erhalten. Seine Mitarbeiter*innen zeigen sich hingegen weniger optimistisch.