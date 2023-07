Twitter beschränkt, wie viele Tweets man pro Tag lesen darf

Fehler in Twitter

Der Schritt kommt, nachdem der Dienst am Samstag für viele Anwender*innen weitestgehend unbenutzbar geworden ist. Über weite Strecken konnten weder Timeline noch Tweets aufgerufen werden. Stattdessen hieß es, “Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden” sowie “Häufigkeitslimit überschritten”. Die Probleme dürften in der Nacht auf Sonntag zurückgegangen sein, jedoch berichten Sonntagfrüh immer noch Anwender*innen von den Fehlermeldungen.

➤ Mehr lesen: Timelines kaputt: Twitter kämpft mit massiven Problemen

Laut dem Entwickler Sheldon Chang dürfte das an einem Bug in der Twitter Web-App liegen, der dafür sorgt, dass Requests in einer Endlosschleife verschickt werden, was wiederum das Anfragelimit überschreitet. Chang bezeichnet es als "self-DDOS".

Der Fehler reiht sich in eine lange Liste an technischen Problemen ein, die Twitter seit der Übernahme von Musk in den vergangenen Monaten hatte. Kritiker*innen sehen das als ein Symptom der neuen Unternehmenskultur bzw. der massenhaften Entlassungen von Entwickler*innen.

➤ Mehr lesen: Von 8.000 Twitter-Mitarbeitern sind nur noch 1.500 übrig