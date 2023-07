Timelines kaputt: Twitter kämpft mit massiven Problemen

Wieder einmal kämpft Twitter mit massiven Problemen. Zahlreiche Nutzer*innen berichten, dass sie weder Timeline noch Tweets aufrufen können. Teilweise kommt die bereits altbekannte Fehlermeldung “Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden”.

Wenn man etwas sucht, taucht auch eine Fehlermeldung auf, in der es heißt “Sorry, you are rate limited. Please wait a few moments then try again” bzw. auf Deutsch “Häufigkeitslimit überschritten”. Diese Art der Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das System die Nutzer*innen für Bots oder Apps hält, die das System mit zu vielen Anfragen belasten.