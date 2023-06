Twitter-Werbeverkäufe um fast 60 Prozent eingebrochen

Erst kürzlich behauptete Elon Musk, dass sich das Werbegeschäft von Twitter im Aufschwung befindet. "Fast alle Werbekunden sind zurückgekommen", sagte er gegenüber der BBC. Bald schon werde das Social-Media-Unternehmen sogar Gewinn abwerfen, so der Ex-Twitter-CEO.

Musk könnte in dem Interview aber nicht die Wahrheit gesagt haben. Das legt nun ein Bericht der New York Times nahe. Internen Quellen zufolge beliefen sich die Werbeeinnahmen von Twitter in den 5 Wochen zwischen dem 1. April und der ersten Maiwoche auf 88 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Unternehmen habe seine wöchentlichen Umsatzprognosen in den USA regelmäßig verfehlt, manchmal um bis zu 30 Prozent, heißt in dem Bericht. Auch eine Besserung der Lage sei laut internen Quellen nicht in Sicht.

