Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an

Twitter-CEO Elon Musk will seinen Chefposten an eine Nachfolgerin übergeben. Das kündigte er am Donnerstag auf Twitter an. Sie werde in rund sechs Wochen starten, heißt es. Er werde zwar weiterhin eine Führungsrolle einnehmen und zwar als Technikchef des Unternehmens, so Musk. In dieser Rolle werde er die Produkt- und Sofwaresparte weiter betreuen, schreibt der Milliardär.