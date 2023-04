Elon Musk leakt versehentlich zweiten Twitter-Account

Es sieht so aus, als hätte der Twitter-CEO einen Zweitaccount, der nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Vor einigen Tagen postete Musk einen Screenshot, der ihn mit seinem normalen Account eingeloggt zeigt. Musik wollte mit dem Screenshot erklären, wie Menschen, die viele Inhalte für Twitter kreieren, diese monetarisieren können. Auf dem Bild ist neben seinem Account noch ein kleines, rundes Logo zu sehen, das darauf hindeutet, dass dieser Account ebenfalls auf seinem Gerät installiert ist.

Vice hat herausgefunden, dass es sich dabei um @ErmnMusk handelt, mit dem Displaynamen „Elon Test“. Der Account ist aber mittlerweile gelöscht. Musk bestätigte nicht offiziell, dass es sich dabei um seinen Zweitaccount gehandelt habe, heißt es im Vice-Bericht.

Vieles deutet aber darauf hin. So wurde der Accountknapp nach der Übernahme von Twitter durch Musk ins Leben gerufen. Es gibt darin Anspielungen auf seine Kinder und die Namen und Geburtstage seiner Kinder. Plus der Account folgte Menschen, die Musk interessierten, also aus der Krypto- und Bitcoin-Bubble sowie etwa Donald Trump oder Kim Kardashian. Dem Account sind über 10.000 Leute gefolgt, bevor er gelöscht wurde. Es gibt mittlerweile auch eine eigene Kryptowährung, die nach dem Account benannt wurde.