Elon Musk teilt gegen Mark Zuckerberg aus

Elon Musk und Mark Zuckerberg sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Bereits in der Vergangenheit haben sich der Twitter-CEO und der Facebook-Gründer öffentlich über den Fortschritt von künstlicher Intelligenz in die Haare gekriegt. Jetzt schießt Musk erneut gegen Zuckerberg, diesmal geht es um Datenschutz und Parteispenden.

Alles begann mit einem Tweet: Am Montag twitterte Musk einen Artikel, der 2021 von "The Federalist", einem politisch rechts angesiedelten Online-Magazin, veröffentlicht wurde. Der Bericht behauptet, Zuckerberg habe die US-Präsidentschaftswahlen 2020 mittels Spenden in Höhe von 400 Millionen US-Dollar "gekauft".