Meta verliert mit Metaverse weiter Milliarden, setzt auf KI

Meta -Gründer und -Chef Mark Zuckerberg versenkt mit seiner Vision vom Metaverse weiter Milliarden. In den am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen des Konzerns weist die für das Metaverse zuständige Reality-Labs-Sparte für die Monate Jänner bis März ein Minus von 3,99 Milliarden Dollar auf. Eingenommen hat die Abteilung, in der VR-Brillen und die VR-Software Horizon Worlds entwickelt werden, lediglich 339 Millionen Dollar. Für das laufende Jahr werde weiterhin mit steigenden Verlusten gerechnet, heißt es aus dem Konzern.

Künstliche Intelligenz für Facebook und Instagram

Einen Wachstumstreiber sieht Meta-Gründer und Chef Mark Zuckerberg in Software mit künstlicher Intelligenz. Zuckerberg stellte am Mittwoch Unterhaltungen mit Software in Metas Chatdiensten WhatsApp und Messenger sowie KI-Werkzeuge zum Erzeugen von Bildern bei Facebook und Instagram in Aussicht.

Künstliche Intelligenz werde alle Apps und Dienste des Konzerns beeinflussen. Zugleich betonte Zuckerberg, dass dies keine Abkehr von seiner Vision für das sogenannte Metaverse bedeute, eine digitale Welt als künftige Online-Plattform. Auch dort sollen mit KI-Tools bald Avatare und andere virtuelle Gegenstände erstellt werden können. Zuckerberg hatte das Unternehmen 2021 darauf ausgerichtet - und auch den Konzernnamen von Facebook in Meta ändern lassen, um den neuen Fokus zu unterstreichen.