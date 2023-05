Elon Musk kündigt kostenlosen Test von Teslas Full Self-Driving an

Elon Musk hat angekündigt, allen Tesla-Fahrer*innen in Nordamerika das Full-Self-Driving-Paket (FSD) kostenlos testen zu lassen. Aber erst dann, wenn es “super smooth” ist,

Im Anschluss will Musk das Testangebot auch auf den Rest der Welt ausweiten. Das schrieb er in einem Tweet am Montag.