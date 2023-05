Tesla verrät, wie schnell die Kapazität der Akkus abnimmt

1 Prozent weniger alle 26.816 Kilometer

Bei dieser Distanz wird ein Auto in den USA üblicherweise verschrottet. In Europa liege der Wert laut Tesla bei etwa 150.000 Meilen, also 240.000 Kilometer. Wie Inside EVs berichtet, kann man diesen Wert herunterbrechen auf einen durchschnittlichen Verlust von 1 Prozent Akkukapazität alle 26.816 Kilometer.

Angaben zu neueren Zelltypen folgen

Im Impact Report 2021 sprach Tesla noch davon, dass der Kapazitätsverlust nach 200.000 Meilen bei 10 Prozent liege. Den Wert hat der Hersteller also nach unten korrigiert. Die Angaben beziehen sich auf Batterien mit einem Zelltyp, der in der Zwischenzeit überholt ist. Im Model 3 und Model Y werden etwa neuere Zellen verwendet. Tesla will in Zukunft auch dazu Abnutzungs-Daten veröffentlichen.