Elon Musk will wohl eigene Twitter-KI entwickeln

Laut eines Reports von Business Insider will Elon Musk eine eigene künstliche Intelligenz bauen. Dafür stellte er bereits vor einem Monat 2 ehemalige Forscher*innen des Google-KI-Unternehmens DeepMind ein. Außerdem kaufte der Milliardär 10.000 Grafikprozessoren (GPUs), die in einem der 2 Rechenzentren von Twitter eingesetzt werden. Mit diesen GPUs können künstliche Intelligenzen trainiert werden.

Eigene Twitter-KI

Laut Business Insider will Musk die KI mit Twitter-Daten trainieren. Welchen Zweck die künstliche Intelligenz haben wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Eine generative KI wie etwa der Chatbot ChatGPT könnte allerdings die Funktionalitäten der Plattform erweitern und wieder mehr Werbekund*innen anlocken.

Erst Ende März unterzeichnete Musk einen offenen Brief, in dem er ein Moratorium für die Weiterentwicklung von Programmen wie ChatGPT fordert. In der 6-monatigen Pause soll ein Regelwerk für die Technologie geschaffen werden, das dafür sorgt, dass "ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind". Nun arbeitet Musk scheinbar selbst an einem direkten Konkurrenten des Chatbots.