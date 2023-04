Elon Musk streicht W aus Twitter-Firmenlogo

Der Twitter-CEO hat den Buchstaben W aus dem Logo am Firmengebäude in San Francisco entfernen lassen.

Rechtsstreit als Hintergrund?

Doch was ist der Hintergrund dafür? Darüber kann nur spekuliert werden. Mit dem Vermieter des Hauptquartiers gibt es auf jeden Fall seit längerem Probleme, weil Musk die Miete in der Höhe von 3,4 Millionen Dollar nicht gezahlt hatte. Der Eigentümer des Gebäudes, SRI Nine Market Square LLC, hatte Twitter daraufhin geklagt.



Bevor das W in Twitter weiß übermalt worden war, war es einige Zeit bereits in einem weißen Sack versteckt worden.