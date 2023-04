Elon Musk bestätigt: Stärkste Rakete der Welt ist flugbereit

Das SpaceX Starship könnte bereits nächste Woche ihren Flug in den Orbit antreten.

Die weltweit leistungsstärkste Weltraumrakete, das SpaceX Starship, könnte kommende Woche erstmals ins All fliegen. Das kündigte SpaceX-Chef Elon Musk auf Twitter an. Das Starship ist die bislang größte und stärkste Rakete, die in den Weltraum fliegen soll.

Einem separaten SpaceX-Tweet zufolge soll es einen Probelauf geben, bevor rund eine Woche später der Flug in den Orbit stattfinden kann. Musks Tweet lässt darauf schließen, dass er den Flug so schnell wie möglich haben lassen möchte. Ausständig ist jedoch noch eine behördliche Freigabe.