Drohnenvideo: Historischer Test von riesigem Starship-Booster

Bereits in wenigen Wochen könnte die riesige SpaceX-Rakete Starship erstmals ins All fliegen. Einen wichtigen Test dafür haben die SpaceX-Ingenieure nun am Donnerstag durchgeführt.

In einem sogenannten Static-Fire-Test wurde versucht, alle 33 Raptor-Triebwerke zu zünden. Geglückt ist das nur bei 31, das reicht theoretisch aber, um die Rakete in den Orbit zu bringen, wie SpaceX-Chef Elon Musk auf Twitter schrieb. Der Testlauf dauerte in etwa 7 Sekunden, wie vorab geplant. Nach der Zündung tauchte die Rakete unbeschädigt aus der riesigen Rauchwolke auf.

Ein Drohnenvideo zeigt die Zündung der Triebwerke aus einer spektakulären Perspektive: